Хоккеист Вельмакин объяснил причины драки с судьями на матче детских команд в Москве

Голкипер клуба НМХЛ «Россошь» Егор Вельмакин рассказал о конфликте на матче детских команд в Москве.

«Мы с братом и отцом пришли на хоккейный матч поддержать молодых из школы, в которой я начинал. Смотрим хоккей, поддерживаем, все в рамках приличий. И тут нашей команде забивают гол. Мой отец говорит судье: «Реф, там же «зона» была два метра». А арбитр отвечает: «Пошли на...». Я хотел спуститься вниз и сказать судье, что так неправильно разговаривать. Но мой отец полетел вниз. За ним спустился и я. Стал растаскивать драку, но второй арбитр воспринял, словно я с ним дерусь. Но по факту я никого не бил.

Начали расходиться, но тут главный арбитр начал мне что-то говорить. И на эмоциях я ему чуть ладошкой приложил. Не было задачи его «выключить», ударить сильно, нанести увечье. Все было на эмоциях. Он сам начал, вроде уже расходимся, а он что-то говорить стал, — сказал Вельмакин «СЭ».

Напомним, что во время матча Кубка Москвы «Русь» — «Витязь» среди игроков 2009 года рождения состоялась драка. После первого перерыва при счете 2:0 в пользу гостей двое зрителей — Вельмакин и отец Вадим — спустились к скамейкам, после чего произошел конфликт с судьями Игорем Прусовым и Иваном Ермолаевым.

Переходный матч за право остаться в группе А («Витязь») или пробиться в нее из группы В («Русь») был прерван. Отметим, что Ермолаев написал заявление в полицию по поводу случившегося.

(Алексей Шевченко)