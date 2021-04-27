Хоккеист, обвинивший актера Паля в избиении, раскрыл подробности нападения

Хоккеист Кевин Антипов, обвинивший в избиении актера Александра Паля и его приятелей, рассказал подробности нападения. Спортсмен подчеркнул, что хорошо помнит, как его била компания молодых людей. В том числе, ногами.

«Я все прекрасно помню. Их было трое», — цитирует Антипова РЕН ТВ.

На вопрос о том, били ли они его ногами, он ответил утвердительно, как и на вопрос о наказании для обидчиков.

«Накажем, не переживайте. (...)Все будет хорошо, выйду крепким, сильным», — добавил Антипов.

Хоккеиста уже направили на операцию на скуловой кости.

О драке стало известно 25 апреля. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как водитель паркуется рядом с домом, фары он не выключает, а рядом появляются трое мужчин, которые как будто чего-то ждут. Через несколько секунд вся компания набрасывается на выходящего из подъезда мужчину.

Избитый, хоккеист молодежки ЦСКА Кевин Антипов, заявил, что узнал лицо одного из нападавших, видел его в кино. Им якобы оказался известный российский актер Александр Паль. Пострадавший хоккеист был госпитализирован в одну из столичных больниц с серьезными травмами: Кевину выбили глазную кость и проломили скулы. Он написал заявление в полицию.