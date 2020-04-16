Хоккеист обматерил мэра Новокузнецка на закрытой из-за коронавируса спортплощадке

Хоккеист Николай Старченко назвал борьбу с пандемией клоунадой и обматерил мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова.

Как информирует РЕН ТВ, спортсмен возмутился тем, что глава города во время обхода попросил его покинуть закрытую из-за коронавируса спортивную площадку и вернуться домой.

«Зачем эта фикция? Для чего? Для кого эта клоунада? Мне зачем это надо? Я хожу занимаюсь. Мне чего успокаиваться? Слушать ваши бредни», — ругался, используя нецензурную брань, хоккеист.

Со вторника жителям Новокузнецка запрещено гулять в парках и скверах, заниматься на уличных тренажерах и турниках.

25-летний Старченко в сезонах-2012/13 и 2014/15 провел в МХЛ 35 матчей за бердский «Кристалл». В 2012 году хоккеист врезался на авто в остановку, из-за чего погиб 59-летний мужчина. Суд приговорил спортсмена к 1,5 годам колонии-поселения.