Хоккеист МХК «Динамо» потерял сознание во время матча

Защитник юниорской сборной России (U-17) и МХК «Динамо» Валентин Родионов потерял сознание во время матча открытого чемпионата Москвы, сообщает Telegram-канал «ТрэшХоккей».

Игрок был доставлен в больницу в отделение реанимации, ему оказывают всю необходимую помощь.

По информации источника, Родионову была проведена операция. Хоккеист находится в стабильном состоянии.