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Хоккеист МХК «Динамо» потерял сознание во время матча

15:25
Эпизод из матча МХК «Динамо».
Эпизод из матча МХК «Динамо».

Защитник юниорской сборной России (U-17) и МХК «Динамо» Валентин Родионов потерял сознание во время матча открытого чемпионата Москвы, сообщает Telegram-канал «ТрэшХоккей».

Игрок был доставлен в больницу в отделение реанимации, ему оказывают всю необходимую помощь.

По информации источника, Родионову была проведена операция. Хоккеист находится в стабильном состоянии.

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Иван Шитик все материалы автора
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