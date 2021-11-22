Хоккеист МХК «Динамо» потерял сознание во время матча
15:25
Защитник юниорской сборной России (U-17) и МХК «Динамо» Валентин Родионов потерял сознание во время матча открытого чемпионата Москвы, сообщает Telegram-канал «ТрэшХоккей».
Игрок был доставлен в больницу в отделение реанимации, ему оказывают всю необходимую помощь.
По информации источника, Родионову была проведена операция. Хоккеист находится в стабильном состоянии.
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