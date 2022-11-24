Хоккеист-любитель, напавший на судью, стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело о побоях завели на хоккеиста, избившего судью во время матча любительских команд в Москве, сообщает РИА Новости.

Полиция проводит проверку после «нанесения телесных повреждений» в спорткомплексе на северо-западе Москвы.

19 ноября во время матча лиги «Трудовые резервы» игрок команды «Леопарды» Николай Ризин напал на судью и нанес ему удары клюшкой и ногой.

Хоккеиста бессрочно отстранили от всех соревнований под эгидой федерации.