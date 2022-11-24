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Сегодня, 17:47

Хоккеист-любитель, напавший на судью, стал фигурантом уголовного дела

Иван Шитик
Корреспондент
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Уголовное дело о побоях завели на хоккеиста, избившего судью во время матча любительских команд в Москве, сообщает РИА Новости.

Полиция проводит проверку после «нанесения телесных повреждений» в спорткомплексе на северо-западе Москвы.

19 ноября во время матча лиги «Трудовые резервы» игрок команды «Леопарды» Николай Ризин напал на судью и нанес ему удары клюшкой и ногой.

Хоккеиста бессрочно отстранили от всех соревнований под эгидой федерации.

Эпизод с&nbsp;дракой. Игрок ударил судью клюшкой по голове и избил ногами. Ужасный эпизод в любительском хоккее

Источник: https://rsport.ria.ru/20221124/khokkey-1834026812.html
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