Хабибулин - о золоте Олимпиады-1992: "Не ставил никаких условий"

Бывший вратарь сборной России Николай Хабибулин в интервью "СЭ" опроверг разговоры о том, что отказывался выступать за национальную команду, пока ему не дали золотую медаль за Олимпиаду-1992.

На Олимпиаде 1992 года в Альбервиле 19-летний Хабибулин был третьим голкипером Объединенной команды (после Михаила Шталенкова и Андрея Трефилова). После победы в финале все игроки команды получили золотые медали, кроме Хабибулина. Его награду забрал главный тренер Виктор Тихонов.

– Я не ставил таких условий. Слава Фетисов посчитал, что так будет правильно, договорились с Фазелем и вручили перед Олимпиадой в Солт-Лэйке.

– Это не было камнем преткновения?

– Никогда.

– Если бы в штабе не было Фетисова, вы бы не приехали?

– Сложно сейчас сказать. Славу поставили тренером, он сам в течение сезона встречался со всеми кандидатами в сборную и создал комфортную атмосферу. Мне это очень понравилось.

Полностью интервью Николая Хабибулина – здесь