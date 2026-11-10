Губерниев ответил на заявление главы Федерации хоккея Швеции Ларссона: «Уверен, что ему надо уйти в отставку»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента Федерации хоккея Швеции Андерса Ларссона, заявившего, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) рассчитывает на добровольный отказ сборной России от участия в молодежном чемпионате мира.

«Он надеется, что мы не приедем, а мы уверены, что ему надо уйти в отставку. Поэтому здесь его слово против нашего. Конечно, нам не нужно слушать никакого президента Федерации хоккея Швеции. Пусть шведским хоккеем руководит. Куда он лезет-то? Всем хочется быть владычицей морской, но в итоге будет сидеть у разбитого корыта. Так что пусть вернется к своей старухе и посмотрит чем она занята», — сказал Губерниев «СЭ».

Ларссон входит в совет ИИХФ, а Швеция — одна из шести стран, отказавшихся играть со сборной России на взрослом чемпионате мира 2027 года в Германии. При этом ранее Ларссон подтвердил, что по действующим правилам Россия заменит Украину на ЧМ-2027.

Молодежный чемпионат мира-2027 пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.