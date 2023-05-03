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Сегодня, 19:39

Квартальнов об отмене гола сборной Белоруссии: «Может, судей подговорили?»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Белоруссии Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от команды «Россия 25» (2:6) в товарищеском матче.

— Не могу сказать, что мы сыграли плохо. Соперник использовал здорово шансы. Мы имели тоже моменты, но не забили. Нам надо многому учиться, играли неплохо, молодые защитники получили опыт. Постараемся исправлять ситуацию.

— Кажется, какой-то день сурка для сборной Белоруссии. Опять запрос тренера и отмена вашего гола.

— Может судей подговорили (улыбается)? Да было нарушение, я согласен. Надо стараться не нарушать.

— Кого тренировать тяжелее — «Ак Барс» или сборную Белоруссии?

— Всех тренировать интересно.

Следующий матч «Россия 25» проведет против сборной Казахстана. Встреча пройдет 5 мая в Астане.

Дмитрий Квартальнов
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