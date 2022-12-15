Вудкрофт — о первом приезде в Россию в 1993 году: «То, чего страна достигла сейчас, — это недостижимые перемены»

Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт вспомнил первый приезд в Россию на турнир в 1993 году со сборной Канадой.

— Это был мой первый визит в Россию, — сказал Вудкрофт. — Интересное время, отличный турнир, новый опыт. Знакомство с новой страной и культурой. Россия тогда переживала переходный период. То, чего страна достигла сейчас, — это недостижимые перемены. Одно из самых ярких воспоминаний — часовые очереди в Макдональдс, который тогда только открылся, за чизбургером. Первые впечатления невозможно забыть. Прекрасно помню отель, питание и все, что связано с поездкой, — сказал Вудкрофт.