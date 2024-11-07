Тренер сборной России U-18 Михайлов о поражении от команды U-20: «Для нас это хороший опыт»

Главной тренер сборной России U-18 Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от команды U-20 на турнире Winline Кубок Будущего (3:4).

— Нам противостояла грозная мобильная техничная команда. Наша команда приняла этот темп. Понятно, что ребята соперника думают чуть быстрее, что они поопытнее. Где-то привезли голы на ровном месте. Но для нас это хороший опыт.

Не думаю, что первая пропущенная шайба надломила Петра Андреянова — он много раз выручал команду и оставлял нас в игре. В целом, мы довольны всеми нашими сочетаниями. Так что не стал бы кого-то выделять.