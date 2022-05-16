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Глава тренерского совета ФХР назвал натужными победы мужской сборной России на Олимпиаде

Анна Горшкова
Корреспондент
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Глава тренерского совета Федерации хоккея России Борис Майоров считает, что победы мужской сборной в матчах на Олимпиаде были натужными.

«Такого безраздельного господства нашего хоккея на мировой арене уже нет. Посмотрите, как подтянулись Дания, Норвегия, Германия, Швейцария. Выступление нашей команды тоже признано удовлетворительным, и я бы сказал, что абсолютное большинство выступавших, а их было много, дало понять, что результат мог быть и лучше. В конце концов, у меня лично такого цельного впечатления от нашей сборной не осталось. Очень натужные победы над командами Швейцарии, Дании», — приводит слова Майорова ТАСС.

Ранее по итогам заседания совета главные тренеры мужской и женской команд Алексей Жамнов и Евгений Бобарико получили удовлетворительные оценки за выступление своих команд на Играх в Пекине.

Российские хоккеисты завоевали серебряные медали, а хоккеистки выбыли на стадии четвертьфинала.

Источник: https://tass.ru/sport/14640283
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Борис Майоров
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