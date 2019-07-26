Глава Минспорта провел встречу с руководством сборной России

В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась рабочая встреча руководителя ведомства Павла Колобкова с главой тренерского штаба национальной сборной России по хоккею Романом Ротенбергом и тренерами команды Алексеем Кудашовым и Анваром Гатиятулиным.

"Мы поддержали кандидатуру Алексея Кудашова, – цитирует слова президента Минспорта Павла Колобкова официальный сайт организаци. – Обсудили его первые планы по подготовке команде. Совсем немного осталось до Олимпийских игр. Определен список основных кандидатов в сборную России, это – молодые ребята, потенциально претендующие на попадание в команду.

В том числе, мы обсудили вопросы, связанные с методикой подготовки хоккеистов. Федерация хоккея России разработала очень интересную программу, которую мы совместно будем внедрять. Очень важно, что команды – от юниорской до основной – будут работать по единой методике. У Минспорта России и ФХР очень хороший уровень взаимодействия, команды базируются в Новогорске на нашей базе, где совсем недавно прошел тренерский семинар. Сейчас будем плотно работать по подготовке команды к ближайшим чемпионатам мира и Олимпийским играм".