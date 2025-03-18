Хоккей
18 марта, 08:56

Глава ИИХФ заявил, что обсудит вопрос допуска россиян с новым президентом МОК после выборов в Греции

Сергей Ярошенко

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда состоится встреча с новым главой Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска сборной России на Олимпиаду.

«На сессии МОК буду я и генеральный секретарь ИИХФ. Встреча с новым президентом МОК пройдет после сессии, никаких отдельных встреч с ним на ней не запланировано», — цитирует Тардифа ТАСС.

Выборы президента МОК состоятся в рамках сессии организации в Афинах 20 марта.

4 февраля совет ИИХФ принял решение продлить недопуск сборных России и Белоруссии всех возрастов на соревнования под эгидой организации на сезон-2025/26. Решение по допуску российских хоккеистов на Олимпийские игры будет принимать непосредственно МОК.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
