Известный специалист, бывший тренер нескольких клубов КХЛ Герман Титов с удивлением узнал о дисквалификации нападающего «Вашингтона» и сборной России Евгения Кузнецова и поделился своим мнением с «СЭ». Напомним, Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме обнаружен кокаин. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня этого года до 12 июня 2023-го.

— Очень неожиданная новость, — признался Титов. — Даже не верится, что этого форварда в ближайшие четыре года мы с вами не увидим в сборной России. Для меня не понятно, почему за океаном на подобное закрывают глаза. Я долгое время выступал в НХЛ и знаю, что подобным баловались десятки хоккеистов, однако им все прощалось, никакой дисквалификации они не подвергались. Во всей ситуации, в любом случае, виноват сам Евгений. Нужно думать и быть готовым перед приездом в сборную. (Евгений Белоусов)

Трагедия Евгения Кузнецова