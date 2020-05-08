Воспитанник воскресенского хоккея, экс-игрок сборной России, ныне тренер «Автомобилиста» Герман Титов считает, что руководство ФХР сделает правильный выбор, если назначит Игоря Ларионова на пост главного тренера молодежной сборной России.

— У Игоря Ларионова очень богатый жизненный и игровой опыт в мировом хоккее. Он игрок легендарной пятерки, являющейся одной из лучших за всю историю хоккея. За его плечами хорошая карьера в чемпионате СССР, чемпионате НХЛ, кубке Стэнли. Со сборной страны он побеждал на Олимпиадах, чемпионатах мира, крупных международных турнирах. Ларионов пользуется огромным авторитетом в мировом хоккее. Да, тренерского опыта у него пока немного, но, судя по трансляциям последнего молодежного чемпионата мира, на скамейке запасных он ведет себя весьма активно, постоянно помогает ребятам, подсказывает. Выбор в пользу Ларионова — правильный. Для Игоря это новый вызов. Желаю ему удачи.