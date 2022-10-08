Баширов — о детском хоккее: «Уровень судейства сродни Средневековью»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о ситуации с судейством в детском хоккее.

«Сын на игре получил травму. Гипс, месяц лечения. Судья не дал даже двух минут. По игре в гипсе могло оказаться еще пару наших игроков.

Вообще, судейство в детском хоккее — тема отдельного большого разговора. Сегодня как раз возник повод написать пару слов.

Много смотрю игр школы. Если резюмировать, то уровень судейства сродни Средневековью. Князьки, феодалы, ростовщики и ремесленники. Главного человека там нет.

Нет там «Анисимова». Есть только одна большая федерация, которая занята строительством катков. Им некогда наводить порядок в правилах и следить за судьями. В этой теме у них все по остаточному принципу», — написал Баширов в своем Telegram?канале.