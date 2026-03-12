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Курбатов — о работе по допуску на международные турниры: «Сейчас у нас есть новые юридические рекомендации»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал ситуацию с возвращением сборной России на международные соревнования.

— Есть процедура. Сначала необходимо обратиться в ИИХФ. Если они не ответят — идем в дисциплинарный комитет. Если решение не будет принято в нашу пользу, есть право обратиться в CAS. Идем по этим шагам. Мы уже пробовали, проиграли одно дело, к сожалению. Сейчас у нас есть новые юридические рекомендации. Например, рекомендации МОК по допуску. Сроки есть — до 13-го числа отправили мотивировочную часть. Но в сам CAS мы не пройдем до мая. Нас не допускают до персонального участия — все онлайн. Нам выключают звук, не выводят на экран — это некомфортно.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение на сезон-2025/26.

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Сборная России по хоккею
ФХР
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