Гендиректор "Сочи": "Вызов Кочеткова в сборную России - это аванс"

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев считает авансом приглашение 19-летнего вратаря команды Петра Кочеткова в сборную России на третий этап Евротура. Этот турнир пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме.

– Не мне оценивать, в сборной большой тренерский штаб. Конечно, это аванс, на таком уровне он еще не играл, – цитирует ТАСС Воропаева. – Он сам это все прекрасно понимает, очень разумно оценивает. Безусловно, вызов в сборную и тренировки там пойдут ему на пользу.

Нет ничего нестандартного в том, что он был отправлен в фарм-клуб, решение принимает тренер. Играет роль физическая и психологическая готовность молодого парня, по совокупности этих факторов его отправили в "Рязань", потому что нужна игровая практика. Психологически ему там попроще.

Шанс он получил, в целом нормально сыграл. Конечно, мы будем его привлекать к играм за "Сочи", тут надо многое знать изнутри и с вратарями быть аккуратнее.