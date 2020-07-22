ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Александра Гусева

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Александра Гусева.

«Советский хоккеист, защитник, олимпийский чемпион Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет, — говорится в сообщении. — В составе сборной СССР Александр Гусев завоевал золотые медали на зимней Олимпиаде 1976 года и чемпионатах мира и Европы 1973 и 1974 годов, становился серебряным призером чемпионатов мира и Европы 1972, участником легендарной Суперсерии СССР — Канада 1972 года.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Владимировича в связи с этой тяжелой утратой. В памяти всех он навеки останется яркой и талантливой личностью».

Гусев с 1967 по 1978 год выступал за ЦСКА. Он является семикратным чемпионом СССР. В 313 матчах первенства Советского Союза он забросил 64 шайбы. С 1984 по 1990 год Гусев был тренером СКА МВО (Калинин).