Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с гибелью 13 пассажиров рейса, следовавшего маршрутом Москва – Мурманск. Рейс, вылетевший из аэропорта Шереметьево, вынужден был вернуться после попадания молнии. При жесткой посадке на борту случился пожар, в результате которого погибли 13 человек, часть пассажиров госпитализированы.

– Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления – получившим травмы, – говорится в заявлении ФХР.