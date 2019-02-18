ФХР разрабатывает проект новой юношеской лиги

Федерация хоккея России ведет работу над проектом новой лиги для игроков 15-17 лет, сообщает официальный сайт организации.

Соревнование будет называться Российской хоккейной лигой. Цель ее создания состоит в том, чтобы остановить отток молодых хоккеистов в Северную Америку. Ежегодно Россию покидают, в среднем, 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года, причем, основная масса ребят уезжает в 15-17 лет. Проект предполагает под собой развитие мастерства юных игроков.

Сейчас ведутся работы над дорожной картой лиги, определением оптимального количества ее участников, географией и экономической составляющей. Готовый проект РХЛ будет представлен на утверждение правлению ФХР.

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