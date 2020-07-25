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ФХР поздравила Василевского с днем рождения

09:17
Андрей Василевский. Фото ФХР.
Андрей Василевский. Фото ФХР.
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Федерация хоккея России (ФХР) поздравила с днем рождения голкипера «Тампы-Бэй» и сборной России Андрея Василевского.

«Андрею Василевскому — 26, — говорится в сообщении. — Вратарь нашей национальной сборной сегодня отмечает день рождения! Поздравляем и желаем еще больше «сухих» матчей!»

Андрей Василевский — победитель чемпионата мира 2014 года. Дважды он становился бронзовым призером турнира. Обладатель «Везина Трофи» 2019 года.

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