ФХР поздравила Василевского с днем рождения
09:17
Федерация хоккея России (ФХР) поздравила с днем рождения голкипера «Тампы-Бэй» и сборной России Андрея Василевского.
Андрею Василевскому — 2??6??— Хоккей России (@russiahockey) July 25, 2020
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Вратарь нашей национальной сборной сегодня отмечает день рождения! Поздравляем и желаем ещё больше «сухих» матчей! ??
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«Андрею Василевскому — 26, — говорится в сообщении. — Вратарь нашей национальной сборной сегодня отмечает день рождения! Поздравляем и желаем еще больше «сухих» матчей!»
Андрей Василевский — победитель чемпионата мира 2014 года. Дважды он становился бронзовым призером турнира. Обладатель «Везина Трофи» 2019 года.
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