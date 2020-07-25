ФХР поздравила Василевского с днем рождения

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила с днем рождения голкипера «Тампы-Бэй» и сборной России Андрея Василевского.

Андрею Василевскому — 2??6??

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Вратарь нашей национальной сборной сегодня отмечает день рождения! Поздравляем и желаем ещё больше «сухих» матчей! ??

?#снамироссия pic.twitter.com/Ixtztj93wT — Хоккей России (@russiahockey) July 25, 2020

«Андрею Василевскому — 26, — говорится в сообщении. — Вратарь нашей национальной сборной сегодня отмечает день рождения! Поздравляем и желаем еще больше «сухих» матчей!»

Андрей Василевский — победитель чемпионата мира 2014 года. Дважды он становился бронзовым призером турнира. Обладатель «Везина Трофи» 2019 года.