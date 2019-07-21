ФХР поздравила Кудашова с днем рождения

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила главного тренера национальной команды Алексея Кудашова с днем рождения. Сегодня российскому специалисту исполось 48 лет. В штабе сборной России он находится с апреля 2018 года. С 9 июля 2019 – главный тренер команды.
- Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Алексея Николаевича и желает ему счастья, здоровья, отличного настроения и новых побед как в спорте, так и в жизни, - говорится в сообщении на официальном сайте.
✊🏻 21 июля отмечает день рождения Алексей Кудашов, главный тренер национальной сборной: https://t.co/uEA67u3YCG— Хоккей России (@russiahockey) July 21, 2019
Наши поздравления! Желаем продуктивных тренировок и уверенных побед 🔥 #снамироссия pic.twitter.com/9svIipH5lH
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