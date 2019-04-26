Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте поздравила нападающего ЦСКА и сборной России Кирилла Капризова с днем рождения. Форварду исполняется 22 года.

– Федерация хоккея России от всей души поздравляет Кирилла и желает долгого и успешного хоккейного пути с большим количеством побед и успехов, а также крепкого здоровья, счастья, благополучия и отличного настроения! – говорится в сообщении.

Кирилл Капризов стал Олимпийским чемпионом игр в Пхенчхане-2018. В финальном матче хоккейного турнира на счету форварда победный гол в овертайме в ворота сборной Германии. В 2019 году в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.