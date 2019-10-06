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ФХР поздравила Бориса Михайлова с днем рождения

10:29
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Федерация хоккея России поздравила с днем рождения Бориса Михайлова. Сегодня ему исполнилось 75 лет.

— Сегодня празднует юбилей Борис Михайлов — двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, — сообщает Twitter ФХР. — С праздником, Борис Петрович!

Борис Михайлов за карьеру игрока также 11 раз становился чемпионом СССР. В чемпионатах СССР провел 572 матча, забросил 428 шайб (высшее достижение в истории первенств Советского Союза) и сделал 224 результативных передачи, набрав также рекордные 652 очка. Лучший снайпер чемпионатов СССР 1975, 1976 и 1978 годов. В 2000 году введен в Зал славы ИИХФ.

Дополнительная информация

https://twitter.com/russiahockey/status/1180739129606332416

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