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ФХР поздравила автора шлягера «Трус не играет в хоккей» с днем рождения

17:40

ФХР поздравила автора шлягера «Трус не играет в хоккей» Александру Пахмутову с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 90 лет.

— Если вас попросят напеть песню про хоккей, что вы споёте? Александре Пахмутовой, автору шлягера «Трус не играет в хоккей» и ещё примерно 400 хитов, сегодня исполнилось 90 лет. С юбилеем, Александра Николаевна, — отмечается в сообщении.

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