ФХР подпишет меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией хоккея Китая

Федерация хоккея России (ФХР), Ассоциация хоккея Китая и Центр международной культуры Китая подпишут меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества, сообщает ТАСС. Стороны будут оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом и информационное сотрудничество.

Организации согласуют вопрос организации и проведения международного турнира "Кубок Шелкового пути" с сезона-2018/19 с участием российских и китайских хоккейных команд. Стороны также подпишут соглашение о вступлении второй китайской команды в состав участников ВХЛ.

В церемонии подписания соглашений примут участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент Роман Ротенберг, исполнительный директор Дмитрий Курбатов, председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян, вице-председатель Ассоциации хоккея Китая Ванг Джи Ли и председатель совета директоров "Куньлуня" Билли Нгок.