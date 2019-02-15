ФХР планирует создать новый юношеский турнир

Федерация хоккея России в ближайшее время приступит к разработке нового юношеского турнира под названием Russian Hockey League, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что этот турнир будет организован для игроков в возрасте от 15 до 17 лет. Он предназначен для того, чтобы остановить отток молодых хоккеистов из России. Согласно документам от ФХР, это соревнование позволит игрокам "иметь достаточную игровую практику в серьезном соревновании с высоким уровнем конкуренции".