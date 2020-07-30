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ФХР передала материалы на агента Логинова в правоохранительные органы. Он подозревается в вымогательстве

10:59
Федерация хоккея России. Фото ФХР.
Федерация хоккея России. Фото ФХР.

Федерация хоккея России (ФХР) сделала заявление по поводу деятельности агента Дениса Логинова.

«В связи с поступающими жалобами на гражданина Логинова Дениса, Комиссия по аккредитации хоккейных агентов заявляет следующее. Логинов Денис не является аккредитованным агентом и не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься подобной деятельностью, — говорится в заявлении на сайте организации. —  Его действия, направленные на вымогательство денег якобы за оказанные агентские услуги, содержат все признаки противоправного деяния, а именно мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ. В связи с указанным жалобы граждан и иные сопутствующие материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения гражданина Д. Логинова к уголовной ответственности».

Ранее сообщалось, что в 2019 году Денис Логинов пообещал устроить 18-летнего хоккеиста Рината Газизова в Северной Америке, получил за услуги от родителей игрока 1,5 миллиона рублей, но в итоге не выполнил свою работу.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/72097/

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