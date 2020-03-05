ФХР опубликовала гид по безопасной покупке билетов

Федерация хоккея России опубликовала на своем сайте памятку для болельщиков, желающих приобрести билеты на матчи сборной России в рамках Еврочелленджа и Еврохоккейтура.

9 и 11 апреля россияне сыграют в Мытищах против сборной Франции, 22 и 26 апреля — в Сочи против сборной Латвии. 30 апреля в Ярославле состоится вынесенный матч Чешских хоккейных игр между Россией и Швецией.

В гиде приведена информация для болельщиков, которые хотят приобрести билеты и не хотят, чтобы «получилось, как в прошлый раз».

ФХР советует болельщикам «Покупать билеты честно, не поддерживать обманщиков и спекулянтов, приходить на матч заранее, болеть за сборную и побеждать вместе с ней».

Полностью с гидом вы можете ознакомиться по ссылке.