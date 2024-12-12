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Сегодня, 17:30

ФХР и Федерация зимних видов спорта ОАЭ подписали Меморандум о сотрудничестве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объеденных Арабских Эмиратов подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере хоккея. Он включает в себя стажировки, совестные тренировки, мастер-классы и другие аспекты для передачи опыта и развития хоккея.

Перед церемонией гости из ОАЭ побывали с экскурсией в Хоккейном городе СКА и на «СКА Арене».

Со стороны ФХР документ подписали президент ФХР Владислав Третьяк и главный тренер сборной России 25, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. От Федерации зимних видов спорта ОАЭ — вице-президент Хамель Аль-Кубайси.

— Одним из приоритетов нашей международной работы всегда было — и остается — сотрудничество со странами, которые хотят развивать хоккей, выходить на новый уровень мастерства. Мы всегда с огромной симпатией относимся к стремлению самых разных стран глубже заниматься нашим видом спорта. Хочу подчеркнуть, что сегодня нет такого понятия как «нехоккейные регионы». Посмотрите на Северную Америку. В южных жарких штатах никогда не было хоккея, а теперь команды из Флориды и Невады взяли два последних Кубка Стэнли, в Сан-Хосе и Калифорнии тоже есть топ-клубы. Неважно, какая температура воздуха у вас на улице. Важно, какого качества лед у вас во дворце, высок ли уровень хоккейных тренеров и велико ли желание спортсменов играть в нашу прекрасную игру.

Конечно, у России огромный опыт развития хоккея. У нас — самые передовые и эффективные программы подготовки молодых игроков, а также тренеров и других специалистов. С удовольствием поделимся с нашими друзьями самыми разнообразными компетенциями — и теми, что касаются спорта высших достижений, и методиками работы на детско-юношеском уровне. Мы готовы запускать совместные мероприятия и турниры. Очень важно, что мы подписываем такой разносторонний меморандум и углубляем наше сотрудничество с дружественными странами, — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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