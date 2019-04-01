ФХР и Федерация хоккея Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 1 апреля, в Москве Федерации хоккея России и Узбекистана заключили Меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент ФХР Владислав Третьяк и президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиер Фазылов.

Соглашение определяет принципы дальнейшего сотрудничества в различных направлениях – проведение товарищеских матчей по хоккею, соревнований между детско-юношескими командами двух стран и иных мероприятий.

Соглашение предусматривает содействие в реализации программ подготовки судей и тренеров, организации и проведении научно-методических конференций и семинаров.

В рамках встречи стороны обсудили тему детско-юношеского хоккея. Федерация хоккея России выразила готовность передать коллегам свои наработки по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная машина".

Кроме того, участники встречи обсудили вопрос участия хоккейного клуба "Ташкент" в чемпионате ВХЛ – Кубке Шелкового пути и договорились о сотрудничестве в реализации этой задачи. (Пресс-служба КХЛ)