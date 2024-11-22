Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 14:26

Фетисов: «Когда российский хоккей вернется, мы будем фаворитами всех турниров»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что отстранение от международных стартов не влияет на уровень подготовки хоккеистов

«Да ну, о чем мы говорим? Кто играл за сборную в последние годы? 90 процентов, а то и все 100 — из НХЛ. Какой у них был опыт международных игр? В хоккее ты растешь, когда играешь с сильнейшими соперниками. Уверен, когда мы вернемся, будем фаворитами всех турниров», — заявил Фетисов на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.

Источник: РИА Новости
Хоккей
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Захарова сравнила реакцию Зеленского на пуск ракеты «Орешник» с поведением ребенка
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Популярное видео
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг: «Моя мечта — вернуть олимпийское золото в Россию»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости