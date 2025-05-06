Хоккей
Сборная России
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Россия

6 мая, 18:29

Фетисов: «У нас миллионы болельщиков, каждый из них может предъявить иск к ИИХФ о моральном ущербе»

Сергей Ярошенко

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал апелляцию ФХР к ИИХФ по делу вратаря Ивана Федотова.

«Пускай в ФХР не платят, зачем ей идти в этот арбитраж, для чего это делать? Разве нас самих по закону выкинули отовсюду? Мне кажется, ФХР надо подавать встречный иск на большие деньги, чтобы ИИХФ не могли рассчитаться. У нас миллионы хоккейных болельщиков в стране, вот и каждый из них может предъявить иск о моральном ущербе, чтобы там нам компенсировали деньгами, детской формой, к примеру. По крайней мере были бы извинения от этого», — цитирует Фетисова ТАСС.

В мае 2024 года ИИХФ вынес решение о наложении на ФХР штрафа в размере 1 миллиона швейцарских франков за выступление Федотова за ЦСКА в сезоне-2023/24. По мнению федерации, это нарушало правила международных переходов ИИХФ .

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Вячеслав Фетисов
Читайте также
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • NF

    Слышь, Фетисов, точнее, то, что от него осталось, лучше попробуй наехать на одного "оригинала" с "25-й сборной". Но, дай угадаю, не решишься ведь...

    06.05.2025

  • rotor

    Если миллионы, то почему хотя бы пару тысяч исков уже не подали?))

    06.05.2025

  • Nick

    давно !

    06.05.2025

  • Фирсыч

    Совсем дурак?

    06.05.2025

  • Berkut-7

    Когда и где Россия получала возмещение ущерба?

    06.05.2025

  • Дед Пихто

    Да, уважаемый Вячеслав, вас отовсюду выкинули именно по закону и еще по справедливости.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Сказочный...

    06.05.2025

  • оппонент

    Славик падает в пропасть, а каким хоккеистом был...

    06.05.2025

    • Россия — Белоруссия: онлайн-трансляция матча сборной

    «Россия 25» третий раз подряд проиграла сборной Белоруссии

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости