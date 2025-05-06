Фетисов: «У нас миллионы болельщиков, каждый из них может предъявить иск к ИИХФ о моральном ущербе»

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал апелляцию ФХР к ИИХФ по делу вратаря Ивана Федотова.

«Пускай в ФХР не платят, зачем ей идти в этот арбитраж, для чего это делать? Разве нас самих по закону выкинули отовсюду? Мне кажется, ФХР надо подавать встречный иск на большие деньги, чтобы ИИХФ не могли рассчитаться. У нас миллионы хоккейных болельщиков в стране, вот и каждый из них может предъявить иск о моральном ущербе, чтобы там нам компенсировали деньгами, детской формой, к примеру. По крайней мере были бы извинения от этого», — цитирует Фетисова ТАСС.

В мае 2024 года ИИХФ вынес решение о наложении на ФХР штрафа в размере 1 миллиона швейцарских франков за выступление Федотова за ЦСКА в сезоне-2023/24. По мнению федерации, это нарушало правила международных переходов ИИХФ .