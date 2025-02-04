Фетисов считает, что Россия должна вернуться на международные турниры с гимном и флагом

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении сборной России на международную арену.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

«Я считаю, что если сборную Россию будут возвращать на международную арену, то нужно гнуть свою линию. А именно возвращаться с флагом, гимном и гербом на груди! Это символ наших традиций и великих побед», — сказал Фетисов «СЭ».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.