Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 14:36

Фетисов считает, что Россия должна вернуться на международные турниры с гимном и флагом

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении сборной России на международную арену.

4 февраля Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. Сообщается, что ФХР сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

«Я считаю, что если сборную Россию будут возвращать на международную арену, то нужно гнуть свою линию. А именно возвращаться с флагом, гимном и гербом на груди! Это символ наших традиций и великих побед», — сказал Фетисов «СЭ».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Хоккей
Вячеслав Фетисов
Читайте также
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Камеры наблюдения показали слежку за погибшим от взрыва в ЖК в Москве Саркисяном
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
«Барыс» позорит КХЛ. Казахстану не нужна наша лига или хоккей в целом?
Популярное видео
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Госдуме не удивлены продлению отстранения сборной России: «Надежд, что нас восстановят, не было»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости