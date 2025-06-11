Фетисов рассказал о том, как Путин начал играть в хоккей в 57 лет

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал о том, как президент России Владимир Путин научился играть в хоккей в 57 лет.

— Как в свое время удалось уговорить охрану Владимира Путина согласиться, чтобы он вышел на лед? Вдруг там какой-нибудь тафгай начнет бузить, а здоровье президента — дело святое.

— Под наше честное слово. Да и характер у нашего президента железный. Не каждый решится впервые встать на коньки в 57 лет. Разговор со мной начался на эту тему в «Лужниках», на Малой арене, где мы смотрели турнир, который проводил Союз боевых искусств. Вспомнил, как здесь играли в свое время в хоккей «Спартак», «Динамо», ЦСКА.

Смотрю, Владимир Владимирович заинтересовался. Я ему еще рассказал про то, что это игра для настоящих мужчин и она ему обязательно понравится. Ну и предложил присоединиться к нашей ветеранской команде легенд. Он посмотрел на меня, а потом говорит: «Я же никогда не катался». Но я пообещал, что мы быстро его этому научим и все будет хорошо. А на следующий день уже отправил ему хоккейную форму. И через некоторое время Владимир Владимирович вышел на лед. А на публике впервые в хоккейных доспехах появился на Ходынке, в день инаугурации президента Российской Федерации.

Но, как и подобает президенту великой страны, вел себя уверенно и спокойно, понимая, что это игра мужская, в которой, случается, и падают. Но встают и продолжают борьбу. Сейчас он играет достаточно часто, овладев многими хоккейными премудростями. Причем всегда находится в шикарной физической форме. А когда его иногда шутя спрашиваешь, не надоело ли, то Владимир Владимирович, улыбаясь, отвечает: «Спасибо за то, что посвятили меня в эту великую игру. И мне интересно каждый раз какие-то новые элементы осваивать. Это доставляет настоящую мужскую радость, потому что могу полностью отключиться от всех дел и на час-полтора отдаться игре». В общем, хоккей сейчас для него вид спорта, где ему интересно и есть к чему стремиться. А его пример поднимает авторитет нашей игры. В чем я недавно еще раз убедился.

— Каким же образом?

— Пошел на финал МХЛ между «Спартаком» и СКА. И получил истинное наслаждение, когда увидел на трибунах 10 тысяч болельщиков. Представляешь, столько народа на молодежном хоккее — мороз по коже! Огромное спасибо и уважение за это спартаковским фанатам. Сам факт, что они пошли на молодежные команды, для меня как человека, который принимал участие в реформировании нашего спорта, знаковое событие.

Я стал его руководителем в 2002 году. Была полная разруха. Вот почему, когда я дожил до того, что увидел на МХЛ столько людей, для меня это стало настоящим праздником души! А в Сочи на гала-матч легенд с любителями, которые приехали со всей страны, пришло 12 тысяч зрителей. Вот тебе и возможность понять, какой же у нас вид спорта доминирует и является национальным.

Вообще, мы, как ни одна страна в мире, с 2002 года очень мощно вложились в развитие спорта, его инфраструктуры и особенно хоккея. Построили много крытых катков, ледовых дворцов. И самый крутой в мире возвели в Питере. Словом, сегодня хоккей — наша национальная игра!