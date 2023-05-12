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Фетисов поблагодарил форварда «Вашингтона» Овечкина за включение в «команду его мечты»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на то, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин включил его «в команду своей мечты».

«Я благодарю Сашу за возможность играть в его команде! И желаю ему побед во всем», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира и девятикратным победителем чемпионата Европы. Он был включен в Зал славы мирового хоккея (ИИХФ) и в Зал хоккейной славы (НХЛ) в Торонто.

Овечкин начал свою карьеру в московском «Динамо». С 2005 года он выступает за «Вашингтон», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230512/fetisov-1871282826.html
Александр Овечкин
Хоккей
Вячеслав Фетисов
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