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Фетисов о возможном возвращении России на международную арену: «Не надо слушать баек, нашей федерации нужно работать»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении сборной России на международную арену.

«Нашей федерации нужно лучше работать, чтобы нас вернули на международную арену. Люк Тардифа выбрали президентом ИИХФ на конгрессе в Санкт-Петербурге в 2021 году, а он творит чудеса по отношению к России. Не надо слушать никаких баек, нашей федерации нужно плодотворно работать», — сказал Фетисов «СЭ».

В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Хоккей
Вячеслав Фетисов
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