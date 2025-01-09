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Фетисов: «Надо, чтобы ФХР принесли извинения, только потом мы можем вернуться»

Камила Абдурахманова
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Семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов специально оценил вероятность возвращения сборной России на международный уровень в 2025 году.

— Допуск пловцов под конец 2024 года — сигнал, что и в хоккее ситуация с допуском может поменяться?

— А на каких основаниях вернулись пловцы? Я не понимаю людей, которые хотят вернуться на международную арену без флага и гимна, и выступаю за полноценное возвращение без каких-либо дополнительных условий. Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение, только потом можно будет вернуться.

Хоккей — это национальная игра. Сборная России должна продолжать великие традиции отечественного хоккея. То, что размещалось на груди хоккеистов, было смыслом наших побед. В таком формате можно вернуться, а просто где-то посоревноваться без флага — это не для наших хоккеистов, — сказал Фетисов Metaratings.ru.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на сезон-2024/25.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
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