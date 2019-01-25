Фетисов и Колобков обсудили проведение матчей на Северном полюсе

Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеславом Фетисовым. Они обсудили развитие хоккея в стране, а также вопрос организации матчей на Северном полюсе.

- Мы сегодня поговорили о том, как не дискриминировать спортсменов по географическому принципу, детей по социальному признаку, - цитирует Фетисова пресс-служба министерства спорта. - Это тоже одна из задач государства, которая требует срочного решения. Специальная Олимпиада - это то, что может сегодня позиционировать Россию как одно из самых гуманных государств в мире. Обсуждали хоккей на Северном полюсе.

Павел Анатольевич - профессиональный человек, государственник, который понимает, что сегодня спорт - это не только голы, очки, секунды, это формирование здорового образа жизни, профилактика всем вызовам улицы (наркотикам, алкоголю, табаку), возможность вернуть детей из виртуального мира. Будем совместно с Минспортом двигаться вперед.