Федерация хоккея Москвы разберется в инциденте с избитым судьей

Президент федерации хоккея Москвы Андрей Николишин в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию с избиением главного арбитра хоккеистом во время матча московской хоккейной лиги.

«Мы разбираемся с этим. Потом все официально объявим, все узнаете». Решение будет вынесено завтра уже", — сказал Николишин «СЭ».

Ранее телеграмм-канал Baza сообщил о происшествии на матче московской хоккейной лиги между командами «Леопарды» и Revol Ice.