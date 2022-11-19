Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 18:59

Федерация хоккея Москвы разберется в инциденте с избитым судьей

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент федерации хоккея Москвы Андрей Николишин в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию с избиением главного арбитра хоккеистом во время матча московской хоккейной лиги.

«Мы разбираемся с этим. Потом все официально объявим, все узнаете». Решение будет вынесено завтра уже", — сказал Николишин «СЭ».

Ранее телеграмм-канал Baza сообщил о происшествии на матче московской хоккейной лиги между командами «Леопарды» и Revol Ice.

Хоккей
3
0
Читайте также
Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Сорокин ответил на вопрос о том, что Катар потратил в 17 раз больше России на проведение ЧМ
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Любительская лига выступила с заявлением по поводу нападения игрока на судью: «Такой хоккей нам не нужен!»

Избивший судью игрок-любитель будет дисквалифицирован пожизненно
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости