Федерация хоккея Австрии — о решении CAS: «Помогаем ИИХФ в изучении возможных дальнейших шагов»

Федерация хоккея Австрии сделала заявление на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по сборным России.

30 октября стало известно, что CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные до соревнований под эгидой организации.

«Федерация хоккея Австрии выражает сожаление в связи с решением Спортивного арбитражного суда, который восстановил участие российских сборных в турнирах ИИХФ в сезоне-2026/27. Позиция федерации остается неизменной: Федерация хоккея Австрии выступает категорически против возвращения России. Австрийская сторона поддерживает ИИХФ и помогает в изучении возможных дальнейших шагов. В настоящее время анализируются потенциальные последствия для национальных сборных Австрии», — говорится в заявлении.

Ранее член совета ИИХФ Вистурс Козиолс заявил, что заседание совета организации, на котором будет обсуждаться вопрос по решению CAS, состоится 2-3 ноября.

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