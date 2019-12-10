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Евгений Кетов: «Мои результативность? Сейчас вы сглазите! Вспомните прошлый год»

16:40
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Форвард сборной России Евгений Кетов — о возвращении в национальную команду.

— Вы вернулись в сборную. Капитанскую нашивку вам вернут?

— Увидите.

— Какие ожидания от Кубка первого канала?

— Такие мероприятия всегда важны для популяризации хоккея в стране. Они притягивают молодежь и болельщиков на трибуны. Всегда рад вернуться в сборную. Для нас главное — выиграть Кубок Первого канала. Тем более, что мы играем дома, при своих болельщиках. На домашнем льду играть всегда приятнее. Свои болельщики, друзья и знакомые всегда поддерживают.

— В чем секрет вашей текущей результативности?

— Сейчас вы сглазите! Вспомните лучше мою прошлогоднюю результативность! (Евгений Белоусов)

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