Евгений Кетов: «Мои результативность? Сейчас вы сглазите! Вспомните прошлый год»

Форвард сборной России Евгений Кетов — о возвращении в национальную команду.

— Вы вернулись в сборную. Капитанскую нашивку вам вернут?

— Увидите.

— Какие ожидания от Кубка первого канала?

— Такие мероприятия всегда важны для популяризации хоккея в стране. Они притягивают молодежь и болельщиков на трибуны. Всегда рад вернуться в сборную. Для нас главное — выиграть Кубок Первого канала. Тем более, что мы играем дома, при своих болельщиках. На домашнем льду играть всегда приятнее. Свои болельщики, друзья и знакомые всегда поддерживают.

— В чем секрет вашей текущей результативности?

— Сейчас вы сглазите! Вспомните лучше мою прошлогоднюю результативность! (Евгений Белоусов)