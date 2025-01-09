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Артюхин: «Как показал молодежный чемпионат мира, без сборной России другие команды тормозят в развитии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Тардиф говорит, что ИИХФ не может допустить Россию на международные соревнования из-за рисков безопасности? Можно только развести руками. Это очередные отмазки. К сожалению, пока ситуация не меняется. Как показал молодежный чемпионат мира, без нас другие команды тормозят в развитии», — цитирует «РБ Спорт» Артюхина.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Люк Тардиф, Михаил Дегтярев. Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все
Источник: «РБ Спорт»
Евгений Артюхин
Хоккей
Люк Тардиф
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