«Это происки врагов». Роман Ротенберг заявил, что у него не было разногласий со Знарком

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, что у него никогда не было разногласий с нынешним тренером-консультантом национальной сборной Олегом Знарком.

«Мы с Олегом Валерьевичем через многое вместе прошли, отработали многие годы, и даже когда мы официально не были при должностях, постоянно поддерживали дружескую связь. Может, мы не афишировали это публично, но постоянно были на связи, общались, советовались. Бывают разные рабочие моменты, в споре рождается истина, и наша совместная работа является жизненным опытом, который пригодится нам и в будущем.



Эти сообщения про разногласия — происки врагов, мы не обращали на это внимания. Главное — счет на табло, мы работаем ради результата, чтобы игроки у нас развивались. У нас очень много игроков, которые хорошо проявили себя в этом сезоне. Например, Иван Зинченко, чье имя не было в прошлом сезоне на слуху, и сейчас он вызван в сборную России, и мы видим его прогресс», — цитирует ТАСС Ротенберга.

С 2015 по 2018 год Знарок и Ротенберг вместе работали в штабе сборной России. Уход Знарка с поста главного тренера национальной команды весной 2018 года связывали с его разногласиями с Ротенбергом.