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Экс-вратарь сборной СССР рассказал, как послал матом Виктора Тихонова

Юрий Голышак
Обозреватель
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Бывший голкипер «Химика» и сборных СССР и России Алексей Червяков в интервью «СЭ» вспомнил о конфликте с тренером Виктором Тихоновым.

— Вас Тихонов в сборную СССР брал?

— Да. Где-то пишут, что у меня один матч за сборную, но это неправда. Три! Как-то на турнир «Руде Право» поехали — менялись с Мыльниковым. До сих пор корю себя за одну шайбу: чех от борта с неудобной принимает шайбу, набрасывает на пятак. Я сделал движение вперед, чуть выкатился. А у него шайба сорвалась! Сначала в пятку мне, потом в конек — и в ворота. Проиграли 2:4. Потом на чемпионате мира играем с чехами, тоже я в воротах. 0:2 проигрываем — я с нулевого угла пропустил!

— Что Тихонов говорил?

— После первого случая Тихонов влетает в раздевалку, на меня матом: «Ты, ***, что?!» А я сижу злой. Мечтал попасть в сборную — и так обосраться! Хотя играл-то неплохо, но эпизод все перечеркнул. Я слушаю, слушаю — а Тихонов не унимается. Тут у меня вырвалось: «Пошел на ***».

— Я не ослышался?

— Да-да, так и сказал ему. Вот говоришь, будто Тихонов мог ударить... У него лицо как-то вытянулось. Метнулся к Фетисову: «Слава, Слава! Меня на *** посылают!» Ха-ха! Думаю, я единственный человек, который Тихонова вот так послал. А я их всех посылал. Даже Ваську. А уж Зачесова-то... Тот потом боялся мне слово сказать!

— Кто-то годы спустя к Тихонову оттаял. А кто-то так и не простил — как Ларионов.

— Может, я сейчас и колебался бы — но видел одну сцену, которая в отношении Тихонова поставила точку. Представляете Спорткомитет в Лужниках?

— Разумеется.

— Там большие лестницы. Кого-то я дожидался. Тихонов стоял неподалеку. Вдруг видит — снизу поднимается президент федерации хоккея. Этот, динамовский...

— Стеблин?

— Да! Тихонов навстречу ему побежал, побежал. Прямо согнулся перед этим Стеблиным... Думаю: зачем? По величию-то Тихонов круче будет! Ну дождись, пока поднимется, поздороваетесь. Что ж бежать навстречу, через ступеньки прыгать? А потому что человек системы! Мне сразу все стало с Тихоновым ясно.

Алексей Червяков. «Гретцки сунул тоненькую ручонку. Думаю, что за куриная лапка?» Откровения забытой легенды советского хоккея

Хоккей
Сборная СССР по хоккею
Виктор Тихонов-старший
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