Экс-хоккеист «Спартака» Чирва опроверг информацию о передозировке наркотиками

Бывший хоккеист «Спартака» Александр Чирва прокомментировал для корреспондента «СЭ» информацию о том, что он был госпитализирован с передозировкой наркотиками. Ранее об этом сообщала «КП». Приводим обращение Чирвы:

— Я столкнулся с тем, что в СМИ обо мне написали то, чего со мной не было. Выхватили информацию и подали ее в том ключе, какой был выгоден для шумихи.

Могу вкратце изложить события.

Все дни до этого события я, как и полагается, играл по расписанию в лиге 3HL, игры начинаются в 06.00, ранний подъем, нагрузки физические. На выходных был приглашен на день рождения друга, пару дней прикладывался к алкоголю, не рассчитал силы, бывает. После всего дома попалась мне бутылка виски, как оказалось «паленая». Добавил и отключился. Девушка моя вернулась от родителей своих и увидела меня таким. Естественно, вызвала скорую, меня доставили в больницу, откачали, сутки был в реанимации и потом перевели в общую палату. По факту вызова скорой передали дело в полицию. Дело завели и тут же закрыли, так как не было причин и жалоб, документ о закрытии дела со всеми датами у меня на руках.

Спустя неделю, когда я уже был дома и начал физические нагрузки, выходит статья... Недоумение — это мягко сказать.

Мне необходимо восстановить свое имя, сообщить, что это не соответствует действительности.

После выхода статьи меня опять вызвали в полицию, дал все объяснения, по новой открыли дело. Сегодня связывался с участковым, тот ответил, что оснований для ведения дела нет и на этой неделе его снова закроют.

Помогите мне донести эту информацию до тех, кого ввели в заблуждение, мне очень важно чтоб узнали правду, — отметил Чирва.