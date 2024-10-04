Экс-голкипер советской сборной Червяков заявил, что ЦСКА «прикупал» матчи в чемпионате СССР
Бывший голкипер «Химика» и сборных СССР и России Алексей Червяков в интервью «СЭ» рассказал о договорняках в советском чемпионате.
— Всем интересно стало, чтоб какой-то «Химик» стал чемпионом. Нонсенс! Вот что надо было сделать в этот момент? — спросил обозревателя «СЭ» Юрия Голышака Червяков.
— Я догадываюсь. Но промолчу.
— А я скажу — прикупить пару-тройку игр. Все этим баловались, даже ЦСКА!
— Что ж не купили?
— Вот команда — киевский «Сокол». Ей ничего не нужно было. С их тренером Богдановым у Васьки дружба. Как в Киев приезжаем — обязательно встречаются, выпивают. В первой части чемпионата «Сокол» буксовал. Богданов попросил нас помочь. Говорит: «Вы сейчас нам в Воскресенске очко, а мы вам во второй половине отдадим два».
— Прекрасное предложение. Что Васильев?
— Васька усмехнулся: «Тьфу! Да ты чего?! Мы и сейчас вас раскатаем, и на втором этапе». В том матче мы действительно их дома хлопнули. Приезжаем в Киев, нам очки позарез нужны. Вообще терять нельзя. Мне Шундрик рассказывал, Юрка Шундров, что говорилось в «Соколе» на собрании. Богданов произнес: «Можете кому угодно проиграть, только не «Химику». Ну и получили мы 2:4... А если б тогда вопрос решили, да еще пару-тройку игр прикупили — кто был бы чемпионом? Вопрос!
— Вы говорите, даже ЦСКА этим баловался?
— Вообще все. ЦСКА тоже. Помните сезон, когда ЦСКА отставал от «Динамо» на 11 очков, а потом догнал?
— Помню как сейчас.
— Думаете, ЦСКА чисто у всех выигрывал?
— Думал до этой минуты.
— Я знаю про один матч точно — договорились. Мне участник этой игры все рассказал. Перед третьим периодом ЦСКА проигрывает 1:3. В конечном счете побеждает 5:3. Потому что в перерыве случился разговор.
— Что за разговор?
— После этого разговора Богданов сразу поехал со второй сборной, ряд игроков отправились в первую, а команда «Сокол» получила заграничную поездку.
— Вопрос решился за 15 минут перерыва?
— Совершенно верно. Вот люди умели!