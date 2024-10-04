Хоккей
Сборная России
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 01:10

Экс-голкипер советской сборной Червяков заявил, что ЦСКА «прикупал» матчи в чемпионате СССР

Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший голкипер «Химика» и сборных СССР и России Алексей Червяков в интервью «СЭ» рассказал о договорняках в советском чемпионате.

— Всем интересно стало, чтоб какой-то «Химик» стал чемпионом. Нонсенс! Вот что надо было сделать в этот момент? — спросил обозревателя «СЭ» Юрия Голышака Червяков.

— Я догадываюсь. Но промолчу.

— А я скажу — прикупить пару-тройку игр. Все этим баловались, даже ЦСКА!

— Что ж не купили?

— Вот команда — киевский «Сокол». Ей ничего не нужно было. С их тренером Богдановым у Васьки дружба. Как в Киев приезжаем — обязательно встречаются, выпивают. В первой части чемпионата «Сокол» буксовал. Богданов попросил нас помочь. Говорит: «Вы сейчас нам в Воскресенске очко, а мы вам во второй половине отдадим два».

— Прекрасное предложение. Что Васильев?

— Васька усмехнулся: «Тьфу! Да ты чего?! Мы и сейчас вас раскатаем, и на втором этапе». В том матче мы действительно их дома хлопнули. Приезжаем в Киев, нам очки позарез нужны. Вообще терять нельзя. Мне Шундрик рассказывал, Юрка Шундров, что говорилось в «Соколе» на собрании. Богданов произнес: «Можете кому угодно проиграть, только не «Химику». Ну и получили мы 2:4... А если б тогда вопрос решили, да еще пару-тройку игр прикупили — кто был бы чемпионом? Вопрос!

— Вы говорите, даже ЦСКА этим баловался?

— Вообще все. ЦСКА тоже. Помните сезон, когда ЦСКА отставал от «Динамо» на 11 очков, а потом догнал?

— Помню как сейчас.

— Думаете, ЦСКА чисто у всех выигрывал?

— Думал до этой минуты.

— Я знаю про один матч точно — договорились. Мне участник этой игры все рассказал. Перед третьим периодом ЦСКА проигрывает 1:3. В конечном счете побеждает 5:3. Потому что в перерыве случился разговор.

— Что за разговор?

— После этого разговора Богданов сразу поехал со второй сборной, ряд игроков отправились в первую, а команда «Сокол» получила заграничную поездку.

— Вопрос решился за 15 минут перерыва?

— Совершенно верно. Вот люди умели!

Алексей Червяков. «Гретцки сунул тоненькую ручонку. Думаю, что за куриная лапка?» Откровения забытой легенды советского хоккея
Хоккей
Читайте также
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
«Ростов» Карпина разваливается на куски, тренер скандалит с судьями, голов нет совсем. Что происходит в «Ростове»
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости