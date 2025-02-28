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28 февраля 2025, 22:40

Экс-форвард «Спартака» Майоров про объявление о продаже медали: «Мало ли какие там обстоятельства у человека»

Руслан Минаев

Бывший нападающий «Спартака» Борис Майоров отреагировал на объявление о продаже золотой медали национальной команды с МЧМ-2002.

«Как я к этому отношусь? Я такие вещи комментировать не хочу. Мало ли какие там обстоятельства у человека. Мы не знаем. Ничего такого в этом я не вижу? Нет. Я не хочу комментировать», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

Ранее на сервисе для размещения объявлений появилось объявление о продаже золотой медали МЧМ-2002, формы сборной России, в которой игрок выступал на турнире, и дополнительных аксессуаров. Продавец оценивает товары в 4,5 миллиона рублей.

Источник: vseprosport.ru
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Борис Майоров
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