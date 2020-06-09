«Ефремов относится к простым людям, как свинья». Олимпийский чемпион Кожевников поддержал мнение Губерниева

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «СЭ» прокомментировал ДТП с участием артиста и известного болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, которое завершилось гибелью другого водителя, а также мнение комментатора Дмитрия Губерниева, призвавшего жестко наказать виновника аварии.

— Я полностью согласен с Дмитрием Губерниевым в этом вопросе. С этим человеком нужно поступать жестко. Все знают о выходках Михаила. И я не говорю о каких-то политических темах. Он давно шел к этому, это ожидаемо. Я не раз видел, в каком состоянии он находился на банкетах в театре. Несмотря на то, что он великий актер, так нельзя. Непросто так правила с пьяными за рулем ужесточили. В другой машине мог находиться кто угодно: и вы, и я... Ефремов — потенциальный преступник, которому насрать на все, как и его друзьям. Недавно актрису Наталью Бочкареву поймали с наркотиками, и она признала, что они у нее есть. При этом ей дали дали какие-то непонятные формальные сроки. А за что? За то, что она светит лицом по телевизору? Это маразм. Михаил — преступник за рулем. Если у тебя столько денег — найми водителя. Спортсмены у нас более менее достойные, хотя, тоже есть случаи. Но с людьми из шоу-бизнеса нужно жестче. Ефремов относятся к простым людям, как настоящая свинья. Нужно что-то менять.

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.